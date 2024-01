Carreta bitrem carregada com 'bagacinho' de cana-de-açúcar tomba em Nova Andradina

Uma carreta Scania/G380 tracionada a um bitrem, que estava carregado de bagacinho de cana-de-açúcar, tombou ao fazer uma curva na rotatória da MS-473, conhecida como “rotatória do Azuma”, em Nova Andradina, durante o começo da noite de quinta-feira (25).

Conforme o site Jornal da Nova, o veículo tombou na saída da rotatória, após o condutor não conseguir fazer a curva.

Por sorte, apesar da gravidade do acidente, o motorista saiu ileso do acidente. Uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária), esteve no local e atendeu a ocorrência.

