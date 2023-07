Carreta boliviana tomba e fecha Anel Viário na BR-262 em Corumbá

Sarah Chaves, com informações do CBMMS

Na manhã deste sábado (22), o Corpo de Bombeiros atendeu um chamado com uma carreta boliviana de transporte de máquinas agrícolas tombada no Anel Viário, na BR-262, em Corumbá.

Os bombeiros informaram que a carreta vinha para Corumbá e tombou quando a carga se deslocou no momento em que o veículo realizava o contorno na via. O condutor Pablo Fernandes 37 anos, foi encontrado consciente e orientado, teve escoriações pelo membro superior direito e dores.

A guarnição plantonista do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 08h30 e as equipes permanecem no local preventivamente devido ao houve vazamento de combustível.

