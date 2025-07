Carreta tomba com carregamento de carne na MS-134

Sarah Chaves, com Nova Notícias atualizado em 28/07/2025 às 15h12

Uma carreta carregada com um container de carnes tombou neste sábado na rotatória existente na MS-134, próximo de Nova Andradina na manhã deste sábado (26).

Segundo apurou o Nova Noticias, a carne foi carregada em Campo Grande e tinha como destino a cidade de Paranaguá – no Paraná. Apesar do susto, o motorista não sofreu ferimentos graves e foi auxiliado por populares para sair da cabine do veículo.

O trânsito flui normalmente entre os municípios de Nova Andradina - Batayporã.

