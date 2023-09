Carreta carregada com derivado de petróleo pega fogo na BR-262

Por volta das 5h30 da manhã desta sexta-feira (29), a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para combater um incêndio na BR-262.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, o fato ocorreu próximo de um pesqueiro, em Anastácio. O incêndio se concentrou na cabine do veículo e no cavalo mecânico.

A carga transportada era um tipo derivado de petróleo e não foi atingida pelas chamas. Ainda de conforme o do site, por sorte não tiveram vítimas.

Deixe seu Comentário

Leia Também