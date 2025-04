Carreta carregada com etanol pega fogo entre MS e São Paulo

Uma carreta, carregada com etanol, pegou fogo durante a noite de domingo (30), no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia Marechal Cândido Rondon (SP-300), logo após a ponte de Jupiá, na divisa entre Três Lagoas e Castilho, em São Paulo.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, o fogo começou durante o deslocamento do veículo, mas se intensificou assim que ele parou no posto, possivelmente causado pelo superaquecimento dos freios, devido ao travamento de uma das rodas. O vento do deslocamento ajudou a conter a propagação do fogo, mas ao estacionar, as labaredas se espalham com mais rapidez.

Ao parar, o motorista desacoplou o caminhão-trator e afastou a carreta do posto, reduzindo o risco de explosão e protegendo as demais estruturas do local.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Andradina, São Paulo e de Três Lagoas foram acionados e controlaram as chamas.

