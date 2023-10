Carreta carregada com gado pega fogo e motorista escapa por pouco na BR-060

Cabine de uma carreta carregada com gato pegou fogo durante a noite de quinta-feira (26), na BR-060, próximo da cidade de Paraíso das Águas. O condutor conseguiu sair do veículo antes de as chamas se espalharem.

O caminhoneiro seguia de Goiânia, capital de Goiás, para Campo Grande, onde iria descarregar uma carga de gados. Segundo o site O Correio News, as chamas começaram na lateral da cabine, quando o condutor passava pela Serra do Rio Sucuriú.

O interior do cavalo mecânico foi rapidamente tomado pelo fogo. Um caminhão pipa, que passava pela pista na hora em que o incêndio começou, parou para ajudar e utilizou a água para evitar que o fogo destruísse a carroceria.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local fazendo o controle do trânsito e acompanhando a ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também