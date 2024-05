Carreta carregada com sementes de algodão pega fogo na BR-267, em Nova Andradina

Uma carreta bitrem, que transportava sementes de algodão, pegou fogo durante as primeiras horas da manhã desta terça-feira (28), na BR-267, região do Posto Asa Branca em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o fogo atingiu o segundo vagão do bitrem, que ficou completamente destruído às margens da rodovia. Apesar de não existir informações a respeito do primeiro vagão, acredita-se que tenha sido revido para evitar danos maiores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, encaminhando duas viaturas para o local sendo a ABSR (Auto Bomba Salvamento e Resgate) e ABT (Auto Bomba Tanque).

As chamas foram contidas e o vagão será removido do local por um guincho.

