Carreta colide com Pórtico na entrada de Corumbá

Uma carreta colidiu com o monumento do Pórtico de Corumbá na madrugada deste domingo (19), comprometendo parte da estrutura. Após vistoria no local, a Defesa Civil constatou a necessidade de uma demolição controlada do trecho danificado, que será posteriormente reavaliado dentro do contexto estrutural geral do monumento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a sinalização da área, enquanto a Agência Municipal de Trânsito e Transporte (AGETRAT) foi acionada para organizar o tráfego, devido ao intenso fluxo de carretas e ciclistas na região. O objetivo é evitar novos acidentes até que a situação seja normalizada.

Engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos também estiveram no local para definir a técnica mais adequada para a retirada da parte comprometida, de forma a não causar danos adicionais ao restante da estrutura.

