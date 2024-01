Carreta com mais de mil litros de óleo é saqueada após tombar em MS; veja vídeo

Um acidente com uma carreta carregada com mais de 1,4 mil caixas de óleo vegetal, acabou com o veículo tombado na BR-487, na região de Itaquiraí, no sul do estado.

O carregamento dos produtos foi feito em Dourados e seguia para o Paraná, quando o condutor, de 54 anos trafegava pela via e o caminhão Scania apresentou uma falha mecânica e saiu da pista, ocorrendo o acidente.

Ainda segundo o relato do homem, o veículo do tipo baú permaneceu fechado e por volta de 19h, grupo de aproximadamente 100 pessoas chegou ao local e passou a saquear a carga cortando a lateral do veículo com machados, conforme informações do Tá na Mídia Naviraí.

Vale ressaltar que essa prática é ilegal, configurando inclusive crime de furto. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, geralmente, os responsáveis podem ser indiciados por furto. O crime prevê uma pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa.

A carga estava avaliada em mais de R$ 146 mil. O caso foi registrado da delegacia de Itaquiraí. Assista:

