Polícia

Carreta com produtos químicos pega fogo na BR-158, em Paranaíba (vídeo)

Até o momento, não há informações sobre feridos, e as causas do acidente continuam sendo investigadas

28 outubro 2025 - 16h24Brenda Assis

Uma carreta carregada com produtos químicos pegou fogo na tarde desta terça-feira (28), em um trecho da BR-158 conhecido como Pedreira, entre os municípios de Paranaíba e Aparecida do Taboado, no leste de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações preliminares, divulgadas pelo site Interativo MS, o veículo tombou na rodovia e foi rapidamente tomado pelas chamas, provocando uma densa fumaça visível a quilômetros de distância. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalham no local para conter o incêndio e garantir a segurança da área.

Até o momento, não há informações sobre feridos, e as causas do acidente continuam sendo investigadas. Por se tratar de uma carga química, o combate ao fogo e o isolamento da região exigem cautela e podem se estender por várias horas.

As autoridades recomendam que os motoristas evitem o trecho da BR-158 até que a situação seja controlada. O trânsito está parcialmente interditado, e a fumaça intensa representa risco à visibilidade e à saúde dos condutores que trafegam pela rodovia.

 

