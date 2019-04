Carreta é apreendida com skunk e cocaína na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca 139,8 kg de cocaína e 15,4 de skunk – "supermaconha"–, em uma carreta, no km 706 da BR-262, em Corumbá. Veículo tinha placas de Campo Grande, mas não se sabe o destino da droga.

Segundo informações oficiais, um homem de 41 anos dirigia uma M. BENZ/1938 S, quando policiais sinalizaram e o pararam para fazer fiscalização de rotina. O motorista apresentou nervosismo ao explicar sobre a carga e após vistorias, foram encontrados diversos tabletes de cocaína e skunk.

O homem disse ter pegado a carreta em Campo Grande e seguiu para Corumbá, onde aguardou por uma semana para que o fundo falso da cabine ficasse pronto. Com ele também foi apreendido um telefone celular, que foi entregue para comunicação interna do transporte.

O batedor foi encontrado um pouco mais a frente, dirigindo um Ford Fusion com placas de São José do Rio Preto-SP. No carro estavam o motorista, um homem de 26 anos, a namorada de 18 e o filho de um ano.

Os policiais fizeram vistorias e após consultas sistêmicas, foi constatado que o homem era o verdadeiro proprietário da carreta. Dentro do carro foram encontrados dois celulares e várias ligações haviam sido apagadas.

A carreta foi apreendida e encaminhada a Receita Federal para retirada da droga, os dois responsáveis pela droga foram presos e levados a Delegacia de Polícia Federal de Corumbá.

