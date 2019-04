Carreta é aprendida com 230 quilos de cocaína

Da redação com Dourados News

Uma carreta que saiu de Ivinhema, Mato Grosso do Sul, com destino a Campinas, em São Paulo, foi apreendida transportando 230 quilos de pasta base de cocaína escondidos em um fundo falso do veículo.

A abordagem foi feita no km 451, da rodovia Washington Luís (SP-310), em Mirassol, São Paulo. O condutor disse aos aos policiais que receberia R$ 15 mil para entregar a droga no destino.

Durante averiguação da carga do veículo, a polícia descobriu um fundo falso. No local estavam escondidos 228 tabletes de pasta base de cocaína.

A polícia ainda aprendeu R$ 1.200 em dinheiro, um cheque no valor de R$ 5.900, dois celulares e outros dez talões de cheque. O motorista foi preso por tráfico de drogas e levado para Delegacia de Polícia Civil de Mirassol.

O caminhão com placas de Nova Andradina e os 228 tabletes de droga foram apreendidos. A apreensão foi realizada pela Companhia de Ações Especiais da Polícia ( Caep).

