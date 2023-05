Carreta é consumida pelas chamas após explosão na BR-262

Um caminhoneiro de 62 anos levou um susto após ouvir uma explosão e a carreta bitrem que conduzia pegar fogo na tarde de quinta-feira (4), no km 558 da BR-262, entre Miranda e Corumbá.

Conforme o portal O Pantaneiro, ele contou que ouviu explosão na parte da frente e em seguida as chamas apareceram no veículo. Ainda de acordo com ele, só deu tempo de estacionar no acostamento da rodovia e pegar os documentos.

A parte da frente da carreta ficou completamente consumida pelo fogo. O homem não precisou de atendimento.

