Carreta pega fogo apÃ³s pane elÃ©trica Ã s margens da MS-134, em Nova Adradina

Uma carreta, carregada com adubo, ficou completamente destruída após pegar fogo durante a madrugada deste domingo (30), na rodovia MS-134, trecho que liga a cidade de Nova Andradina e o distrito de Nova Casa Verde.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, o veículo estava estacionado, às margens da rodovia, quando acabou pegando fogo. O incêndio se alastrou, atingindo a vegetação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, mas ao chegar um caminhão pipa da Usina Santa Helena já estava trabalhando no local e extinguiu o incêndio. O motorista que é do Mato Grosso, estava sem ferimentos aparentes fora do veículo, passando mal.

Ele foi socorrido e transportado para o Pronto-Socorro do Hospital Regional por uma equipe do Corpo de Bombeiros. No local foi realizado o rescaldo, contudo, devido a natureza da carga o fogo ficava voltando o que demandou algumas horas de combate.

O motorista informou que foi uma pane elétrica e estava dormindo no momento que as chamas começaram.

