Carreta perde a força, volta de ré na 'serrinha' de Maracaju e tomba na BR-060

Problemas mecânicos fizeram o motorista de uma carreta perder o controle e tombar o veículo, durante a noite desta quarta-feira (15), na BR-267, em Guia Lopes da Laguna, município distante a 233 km de Campo Grande.

A carreta, que estava carregada com milho, seguia para o estado do Paraná. Conforme as informações do site Jardim MS News, quando o veículo passava pela serrinha acabou apresentando problemas mecânicos, voltando de ré pela pista.

Ao tentar controlar a direção, o condutor acabou tombando a carreta. Por conta disso, a pista ficou completamente interditada, sendo liberada apenas na manhã e hoje.

Deixe seu Comentário

Leia Também