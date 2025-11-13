Carreta roubada em São Paulo é recuperada em Dourados e casal é preso

Uma carreta Scania roubada em Araçariguama (SP) foi recuperada na tarde de quarta-feira (12) em Dourados. O veículo, avaliado em cerca de R$ 400 mil, seguia em direção à fronteira com o Paraguai quando foi interceptado por equipes da Seção de Investigações Gerais e do Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI) da Polícia Civil.

Durante a abordagem, realizada na região do trevo do Abadio, próximo ao distrito de Itahum, um casal que conduzia a carreta tentou fugir, mas acabou preso. Ambos, moradores de São Paulo, deram versões contraditórias sobre o caso e foram autuados em flagrante por receptação.

Segundo a investigação, o motorista da empresa proprietária do veículo havia sido rendido por criminosos na terça-feira (11), ao ser falsamente contratado para um transporte. Ele foi mantido em cativeiro por cerca de 18 horas em dois locais diferentes antes de ser libertado.

A Polícia Civil segue apurando quem participou do roubo e quem receberia o veículo na região de fronteira.

