Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Polícia

Carreta roubada em São Paulo é recuperada em Dourados e casal é preso

Polícia Civil de Mato Grosso do Sul interceptou o veículo, avaliado em R$ 400 mil, quando era levado para a fronteira com o Paraguai

13 novembro 2025 - 14h55Taynara Menezes
Carreta era conduzida por um casal de SPCarreta era conduzida por um casal de SP   (Foto: Divulgação)

Uma carreta Scania roubada em Araçariguama (SP) foi recuperada na tarde de quarta-feira (12) em Dourados. O veículo, avaliado em cerca de R$ 400 mil, seguia em direção à fronteira com o Paraguai quando foi interceptado por equipes da Seção de Investigações Gerais e do Núcleo Regional de Inteligência (SIG/NRI) da Polícia Civil.

Durante a abordagem, realizada na região do trevo do Abadio, próximo ao distrito de Itahum, um casal que conduzia a carreta tentou fugir, mas acabou preso. Ambos, moradores de São Paulo, deram versões contraditórias sobre o caso e foram autuados em flagrante por receptação.

Segundo a investigação, o motorista da empresa proprietária do veículo havia sido rendido por criminosos na terça-feira (11), ao ser falsamente contratado para um transporte. Ele foi mantido em cativeiro por cerca de 18 horas em dois locais diferentes antes de ser libertado.

A Polícia Civil segue apurando quem participou do roubo e quem receberia o veículo na região de fronteira.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Caso foi registrado na Depac de Três Lagoas
Polícia
Médico tenta beijar estagiária a força e é preso em Três Lagoas
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem quebra casa de garota de programa trans para não pagar por 'rapidinha'
Santa Casa da Capital
Polícia
Mulher é levada para delegacia após capotar carro e ser encontrada com drogas na Capital
Letícia Camargo morreu atropelada a caminho da faculdade
Polícia
Secretária de Educação não sabia que motorista que matou estudante tinha CNH vencida
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é agredida em posto após atrasar parcelas de celular em Campo Grande
Ônibus escolar estava transportando crianças
Polícia
Motorista que matou estudante foi preso em casa e ficou em silêncio na delegacia em Coxim
VÍDEO: Mulher morre e homem fica ferido em grave acidente no Leblon
Polícia
VÍDEO: Mulher morre e homem fica ferido em grave acidente no Leblon
Operação acontece em Corumbá e Campo Grande
Polícia
PF volta à carga contra tráfico e prende dois em ação em Corumbá e Campo Grande
Drogas foram apreendidas pela PRF
Polícia
VÍDEO: Carga com quase 3 toneladas de drogas é apreendida em Rio Brilhante

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande