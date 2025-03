Carreta roubada no Paraná é apreendida com quase 30 mil cigarros contrabandeados em MS

Uma carreta, havia sido roubada no Paraná, foi apreendida com quase 30 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai durante a quarta-feira (26), em Itaquirai. Ninguém foi preso durante a ação.

Conforme as informações do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), os militares estavam fazendo patrulhamento pela zona rural do município, quando receberam a informação que uma carreta estaria parada, de forma suspeita, próxima a uma reserva florestal.

Durante diligências os policiais localizaram o veículo em uma área de mata. Em vistoria na carreta, foram encontrados 29.400 pacotes de cigarros. Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Em checagem aos agregados do veículo, foi constatado que ele havia sido furtado na cidade de Umuarama (PR), um dia antes.

O material apreendido, foi avaliado em aproximadamente R$ 1,8 milhão, e encaminhado à Receita Federal de Mundo Novo.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas e da parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Guaicurus I, com o Exército Brasileiro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também