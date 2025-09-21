Carreta tomba em estrada de Corumbá e motorista morre preso às ferragens

O tombamento de uma carreta na região da Morraria Santa Cruz, distante cerca de 35 quilômetros de Corumbá, provocou a morte de um caminhoneiro de 41 anos na tarde de sábado (21). O veículo ficou destruído e o motorista acabou preso às ferragens da cabine.
Equipes de salvamento foram acionadas e, ao chegarem, constataram que a vítima já estava sem vida. O óbito foi atestado pelo médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Para remover o corpo, os socorristas precisaram utilizar ferramentas de desencarceramento com apoio de um caminhão Munk. A operação de resgate levou aproximadamente uma hora e meia até que a cabine fosse liberada e a vítima retirada.
