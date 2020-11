Carretas são apreendidas com 750 mil pacotes de cigarros contrabandeados

Na manhã desta quinta-feira (19), uma guarnição de serviço da Polícia Militar realizava policiamento no perímetro urbano do distrito de Boqueirão, no município de Jardim, quando abordou duas carretas, sendo uma delas bitrem, que seguiam no sentido Bela Vista-Jardim.

Ao ser realizada a busca veicular, os policiais constataram que os dois veículos estavam carregados com cigarros oriundos do Paraguai, o que caracterizou o contrabando.

Diante dos fatos, as duas carretas, com as cargas ilícitas, de aproximadamente 750 mil pacotes de cigarros, foram apreendidas e serão encaminhadas, juntamente com os condutores presos, à Polícia Federal.

