Carrinho de pipoca que havia sido furtado é recuperado em ferro-velho do Noroeste

Quatro ferros-velhos foram fiscalizados durante mais uma ação da Operação Ferro-Velho, realizada durante a manhã desta quinta-feira (4). Desta vez, as ações aconteceram na Região Prosa, mas com foco no bairro Noroeste.

A ação de fiscalização visou coibir ilícitos de furto de cabeamento elétrico, equipamentos de telecomunicação, irregularidades sanitárias e pendências na licença ambiental ou alvará de funcionamento.

Durante a fiscalização, quatro notificações foram expedidas, sendo duas pela SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) e duas pela Vigilância Sanitária.

Um carrinho de pipoca, que havia sido furtado no dia 26 de janeiro, foi localizado dentro de um dos locais. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o carrinho havia sido pintado de branco na tentativa de disfarçar o produto de furto. Após averiguações, a equipe da GCM descobriu a pintura original. Por conta disso, o proprietário da empresa foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos.

A força-tarefa do município foi composta pela GCM (Guarda Civil Metropolitana), SEMADUR, Vigilância Sanitária e empresas de telefonia. Além dos agentes da região Prosa, equipes da ROMU, Canil e Patrulha Ambiental da GCM também participaram da ação.

