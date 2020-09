Carro abandonado é apreendido com 631 kg de maconha

Na noite deste domingo (20), foi apreendido 631 Kg de maconha, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Água Clara, que fica a 192 km de Campo Grande.

Conforme a PRF, os policiais estavam se deslocando na área urbana do município, quando avistaram um Fiat/Uno, com placas de Pelotas (RS). Quando os federais se aproximaram do eículo, ele estava abandonado, e os agentes sentiram forte cheiro de maconha vindo do interior do carro.

Após checagem, a equipe encontrou 631,7 Kg de maconha no automóvel. Nenhum suspeito foi localizado. O automóvel, que também utilizava placas falsas, e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Água Clara.

Deixe seu Comentário

Leia Também