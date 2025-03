Um casal e uma criança, que não tiveram o nome divulgado, precisaram ser socorridos após o carro em que eles estavam cair da ponte sobre o Córrego Samambaia, na estrada vicinal que dá acesso aos assentamentos São João, São Luiz e Mercedina, na zona rural de Batayporã. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (30).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Nova News, a família seguia pela estrada quando o condutor do veículo acabou perdendo o controle de direção e caiu da ponte. O automóvel parou com as rodas para cima, ficando totalmente danificado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo as vítimas e as encaminhando para o hospital da cidade, onde receberam atendimento médico. Durante o socorro, foi necessário o uso de equipamentos para cortar as ferragens do carro.

A Polícia Militar também atendeu a ocorrência. O caso vai ser investigado pelas autoridades policiais.

