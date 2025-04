Carro cai dentro do Córrego Anhanduí após o condutor perder o controle de direção

Três pessoas precisaram ser socorridas depois que o carro em que elas estavam cair dentro do Córrego Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel, próximo à Rua Orfeu Baís, no Bairro Amambaí, em Campo Grande. O acidente aconteceu durante a madrugada deste domingo (20).

Conforme as informações iniciais, as equipes de socorro do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 4h da madrugada, junto com o BPMTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar).

No local, os militares constataram que o condutor teria perdido o controle de direção e caído dentro do córrego. Por conta do impacto, o Ford Fiesta ficou completamente destruído.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa.

