Carro capota ao ser atingido por viatura da PM no Carandá Bosque

Uma pessoa ficou ferida após um carro de passeio capotar durante uma colisão com uma viatura da Polícia Militar no cruzamento das Avenidas Aracruz e Santa Luzia, localizado no Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande, durante a tarde de hoje (29).
Conforme as informações policiais, a viatura seguia para uma ocorrência no Bairro Taquaral Bosque pela Avenida Aracruz quando acabou atingindo um carro de passeio, que passou pelo cruzamento trafegando pela Avenida Santa Luzia.
Por conta da colisão, o carro capotou. A passageira do veículo, de 23 anos, recebeu os primeiros socorros dos militares da viatura, que acionaram o Corpo de Bombeiros para atender o caso.
O motorista do carro fez o teste do bafômetro, constatando negativo para consumo de álcool. A mulher foi levada para a Santa Casa consciente e orientada, reclamando de dores nas costas.