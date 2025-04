Carro capota após acidente grave na Afonso Pena

O motorista de um carro precisou ser socorrido depois de capotar durante uma colisão no cruzamento da Avenida Afonso com a Rua Espirito Santo, localizado na região central de Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, apuradas pelo JD1, o veículo que capotou era um Peugeot 208, que acabou parando sobre a calçada existente no cruzamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, realizando os atendimentos necessários e fazendo o isolamento até a chegada do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

