Carro capota e deixa um ferido na MS-134

Um capotamento de veículo foi registrado na MS-134, entre os municípios de Nova Andradina e Batayporã. O acidente foi registrado na sexta-feira (12) e deixou um homem ferido.

De acordo com o site Nova News, era por volta 10h25 quando o condutor do veículo modelo Fiat Uno, com placas de Taquarussu, seguia de Nova Andradina para Batayporã, e na altura do radar, teria se assustado ao avistar outro veículo.

Ele perdeu o controle da direção e houve a capotagem. O carro parou às margens da pista e um bombeiro militar de folga, que passava pelo local, prestou os primeiros socorros à vítima até a chegada do apoio.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina esteve no local e socorreu o homem, que apresentava um hematoma na cabeça, um corte superficial na face e escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado consciente e orientado até o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba para atendimento médico.

