Carro capota e é abandonado com carga de cigarro avaliada em R$ 137 mil

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde de quarta-feira (20), um Volkswagen Voyage, com placas de Campo Grande, carregado com 2.050 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os militares realizavam um patrulhamento ostensivo na MS-462, área rural do município de Maracaju, quando visualizaram o veículo capotado e carregado com grande quantidade de pacotes de cigarros.

A viatura Guincho do DOF rebocou o carro até Dourados para ser entregue, oportunamente, na Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 137 mil.

