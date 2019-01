Carro capota na Estrada Parque em Corumbá

Nesta terça-feira (8), uma caminhonete S10 capotou na na MS-228, conhecida Estrada Parque sentido Porto da Manga. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Corumbá, havia quatro ocupantes no veículo, um homem de 44 anos e três mulheres. Com o impacto, uma das vítimas foi arremessada para fora e ficou embaixo da caminhonete. A equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros teve de usar um desencarcerador para fazer o resgate.

Segundo as informações, o motorista sofreu traumatismo craniano, e as passageiras uma sofreu trauma no ombro, outra no tórax e quadril e uma das vítimas ficou presa embaixo do carro e teve trauma no abdômen e corte na perna. Todos os ocupantes receberam o atendimento emergencial dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levados para o Hospital de Corumbá.

