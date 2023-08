Carro carregado com R$ 35 mil em produtos contrabandeados é apreendido na fronteira

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos transportando pneus e cigarros contrabandeados do Paraguai, em um carro na MS-164, em Ponta Porã.

As informações policiais apontam que uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) fazia bloqueio no Trevo do Copo Sujo, área rural do município, quando abordaram o veículo Chevrolet Kadett.

Durante vistoria foram encontrados 500 pacotes de cigarros contrabandeados além de sete pneus. A dupla afirmou aos policiais que pegou o material em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 1,5 mil pelo transporte.

Os produtos apreendidos, avaliados me aproximadamente R$ 35 mil, sendo encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF ocorreu na Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Deixe seu Comentário

Leia Também