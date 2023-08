Carro colide com motociclista e foge na BR-419 em Aquidauana

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado na noite dessa sexta-feira (11) para atender um acidente de trânsitoa na rodovia BR-419, próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Conforme apurado pela reportagem do Princesinha News, houve uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta, e quando os bombeiros chegaram ao local, o motociclista estava caido no chão com vários ferimentos e com suspeita de fratura no joelho direito.



A vítima que não teve a identidade divulgada, recebeu os primeiros socorros no local e posteriormente foi encaminhado para o Pronto-socorro de Aquidauana, onde ficou sob os cuidados médicos, o motorista do carro que também não foi identificado fugiu do local sem ao menos prestar socorro á vitima.

