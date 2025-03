Dois trabalhadores ficaram feridos em um acidente na madrugada deste domingo (23), em um capotamento foi registrado na BR-060, entre Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, na altura da curva do rio Indaiá.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, as vítimas, trabalhadores no distrito de Bela Alvorada, estavam em um Volkswagen Voyage, quando o carro capotou e eles foram arremessados para fora do veículo.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e auxiliar no controle do tráfego na região. As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul para avaliação médica.



As causas do acidente ainda não foram divulgadas.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também