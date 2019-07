Carro de casal é atingido por tiros na fronteira

Sarah Chaves, com informações do PorãNews

Euzébio Meza, 40 anos, com várias passagens pela polícia e Juliana Benitez foram alvo de tiros no bairro Amistad II da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na noite deste domingo (14), eles estavam a bordo de um carro com placas do Paraguai.

O casal foi alcançado pelos pistoleiros, que segundo testemunhas, se encontravam a bordo de uma caminhonete que realizaram vários disparos de pistola contra as vitimas, que foram levadas ao Hospital Regional da cidade para atendimento médico, onde, segundo informações, se encontram em estado de observação.

Segundo os investigadores da Polícia Nacional do Paraguai a motivação poderia ser um ajuste de contas do narcotráfico, porém se deve ter em conta que Eusébio tem passagens pela polícia por homicídio além de vários outras passagens criminais, o veiculo em que transitava as vítimas recebeu vários disparos de pistola 9mm e foi encaminhado a sede da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica para uma inspeção detalhada.

Deixe seu Comentário

Leia Também