Carro de luxo de estelionatários é apreendido em Dourados

Um carro de luxo, um Jaguar, modelo E-Pace, azul foi apreendido pela Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, durante um cumprimento de mandado contra um casal de estelionatários que se passava por correspondentes bancários e aplicaram diversos golpes em quantias milionárias na região.

Ambos, foram presos em flagrante no dia 03 de outubro desse ano, pela prática do crime de estelionato. Na ocasião, os criminosos negociavam com uma das vítimas um suposto financiamento de R$ 59 milhões, transação que não se concretizou por conta da intervenção da Polícia Civil.

Ainda na posse dos indivíduos foram encontradas diversas cédulas de crédito bancário da Caixa Econômica Federal falsificadas que totalizam mais de R$ 2 bilhões.

À época, foi decretada a prisão preventiva dos autuados em flagrante delito após representação da Autoridade Policial. Uma nova fase da investigação, foi realizada e desta vez era para apreender o veículo adquirido com valores obtidos com a prática de crimes.

O carro, um Jaguar, modelo E-Pace, azul foi apreendido, permanecerá a disposição da justiça e servirá para reparação dos prejuízos causados às vítimas, conforme dispõe a legislação processual penal.

Deixe seu Comentário

Leia Também