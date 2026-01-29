Carro de motorista de aplicativo é achado queimado em estrada

Um Hyundai Creta foi encontrado totalmente carbonizado na manhã desta quinta-feira (29), em uma estrada de terra no bairro São Matheus. O veículo foi avistado por um morador que passava pela região e acionou a Polícia Militar.

Segundo informações preliminares do FTN Brasil, o carro pertence a Issac, de 57 anos, motorista de aplicativo e morador de Cáceres. As circunstâncias do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pelas autoridades.

Após o acionamento da PM, equipes da Polícia Civil estiveram no local para iniciar os trabalhos de perícia e investigação, a fim de esclarecer como o veículo foi incendiado e se o caso tem relação com o desaparecimento do condutor.

Conforme informações divulgadas pelo SBT Cuiabá, há indícios de que o motorista seja morador de San Matías, na Bolívia, e teria saído de Cáceres, município localizado a cerca de 218 quilômetros de Cuiabá, antes de o carro ser encontrado destruído pelo fogo.

Até o momento, não há confirmação oficial de que o incêndio esteja diretamente ligado ao desaparecimento do motorista, nem detalhes sobre em quais circunstâncias o veículo foi abandonado e incendiado. O caso segue sob investigação.

O local foi isolado para coleta de vestígios, e novas diligências devem ser realizadas nas próximas horas. A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada, de forma anônima, pelos canais oficiais.

