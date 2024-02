Carro do jogador Pedro é roubado no Rio de Janeiro

Na madrugada de hoje (16), Victor Guilherme foi buscar o irmão, o jogador do Flamengo, Pedro, no aeroporto do Rio de Janeiro e foi assaltado. O furto aconteceu entre 2 e 3 horas da madrugada na via expressa Linha Vermelha, na comunidade da Maré.

Os assaltantes atiraram no carro, uma Defender Lan Rover, e quando Victor desceu do automóvel, foi agredido e teve seus pertences levados. Mas ele passa bem.

Os assaltantes ainda não foram encontrados. Pedro e o restante do elenco do Flamengo estão compartilhando a notícia para ajudar nas buscas pelos meliantes.

