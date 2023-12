Carro estacionado em rodovia chama atenção da polícia e foragido é preso

Homem, de 36 anos, foi preso durante a tarde de quinta-feira (28), na rodovia MS-454, área rural de Corumbá. Ele estava foragido da Justiça.

Conforme as informações policiais, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizava um patrulhamento ostensivo/preventivo pela rodovia, quando visualizaram um veículo, com três ocupantes, parado no acostamento. Os homens disseram que foram conversar com uma pessoa, em uma fazenda próxima.

Durante a checagem dos dados pessoais e do veículo, os policiais localizaram um registro de mandado de prisão a cumprir, em desfavor de um dos abordados. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Corumbá.

Deixe seu Comentário

Leia Também