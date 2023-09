Prefeitura adia 'Programa Subea Itinerante' no Aero Rancho

Estava marcada para este sábado (16), ação 'Programa Subea Itinerante' destinado a cães e gatos de tutores da região do Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

No entanto, a Prefeitura de Campo Grande comunicou o adiamento da ação onde seriam ofertados consulta médico-veterinário, vacinação, vermífugo, microchipagem e encaminhamentos para castração.

Ainda conforme a nota, a nova data será divulgada posteriormente.

