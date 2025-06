Carro fica destruído ao pegar fogo na garagem de casa em Corumbá

Um carro pegou fogo e ficou completamente destruído durante a tarde de quarta-feira (11), em uma casa localizada na Rua Alan Kardec, esquina com a Joaquim Venceslau de Barros, em Corumbá. Por conta do incêndio, o imóvel teve danos em sua estrutura.

Conforme as informações policiais, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para ir até o local por volta das 14h57, pois um carro estava em chamas dentro da garagem de uma casa. Quando os militares chegaram, o fogo já havia sido controlado pelo próprio morador. Apesar disso, o ambiente ainda apresentava alta temperatura.

Os bombeiros realizaram a ventilação do local, desconectaram a bateria do veículo e fizeram o rescaldo para evitar a reignição das chamas. O incêndio consumiu um Toyota Corolla vermelho e causou danos à estrutura da varanda e ao forro da sala de estar.

Após a operação, os bombeiros orientaram o morador sobre os riscos estruturais e elétricos na residência, que foi parcialmente comprometida pelo fogo.

O proprietário relatou que havia acabado de estacionar o veículo na garagem quando as chamas começaram.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também