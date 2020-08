Carro fica destruído após bater em traseira de caminhão

Priscilla Porangaba, com informações do O Correio News

Um Fiat Uno ficou completamente destruído após colidir na traseira de um caminhão MB, na rodovia MS 306, nas proximidades do trevo da entrada do terminal da Rumo, sentido Costa Rica.

Segundo informações do O Correio News, o acidente ocorreu por volta das 21hs50 e foi o segundo da noite de sábado.

O motorista, identificado como Diego afirmou, que estava vindo da cidade de Cuiabá MT, com destino a Bauru-SP e que não soube detalhar como ocorreu a colisão.

Apesar de ter todo carro destruído ele saiu ileso do sinistro e aparentava cansaço. Os bombeiros foram acionados, prestou o atendimento a vitima que recusou ser conduzida ao Hospital municipal.

O trânsito ficou bastante perigoso e foi controlado pelos próprios bombeiros, até a chegada do veiculo auto socorro para retirar o carro que ficou preso no para-choque traseiro do caminhão.

