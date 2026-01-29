Carro funerário de Bandeirantes é flagrado transportando cocaína no DF

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Federal no Distrito Federal. Um dos veículos utilizados para o transporte do entorpecente era um carro funerário de Bandeirantes (MS).

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (28/1), na BR-040, e resultou na apreensão de aproximadamente 40 quilos de cocaína, durante operação de combate ao tráfico de drogas.

Segundo nota oficial da Polícia Federal, a operação contou com apoio do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam/DF), da Polícia Militar de Goiás, por meio da PM/GO de Catalão, do Batalhão de Policiamento com Cães (BPcães) e do canil da PF.

Ainda conforme a PF, duas pessoas foram presas em flagrante, ambas residentes em Brasília, e dois veículos foram apreendidos, sendo um deles o carro funerário utilizado para o transporte da droga.

Outras fontes policiais informaram que a ação causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 1 milhão ao crime organizado. Os detidos foram encaminhados à Polícia Federal e permanecem à disposição da Justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também