Polícia

Carro funerário de Bandeirantes é flagrado transportando cocaína no DF

Na ação policial, dois homens foram presos e permanecem à disposição da Justiça

29 janeiro 2026 - 08h54Vinícius Santos
Droga apreendida - Foto: Divulgação / Polícia FederalDroga apreendida - Foto: Divulgação / Polícia Federal  

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Federal no Distrito Federal. Um dos veículos utilizados para o transporte do entorpecente era um carro funerário de Bandeirantes (MS).

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (28/1), na BR-040, e resultou na apreensão de aproximadamente 40 quilos de cocaína, durante operação de combate ao tráfico de drogas.

Segundo nota oficial da Polícia Federal, a operação contou com apoio do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam/DF), da Polícia Militar de Goiás, por meio da PM/GO de Catalão, do Batalhão de Policiamento com Cães (BPcães) e do canil da PF.

Ainda conforme a PF, duas pessoas foram presas em flagrante, ambas residentes em Brasília, e dois veículos foram apreendidos, sendo um deles o carro funerário utilizado para o transporte da droga.

Outras fontes policiais informaram que a ação causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 1 milhão ao crime organizado. Os detidos foram encaminhados à Polícia Federal e permanecem à disposição da Justiça.

