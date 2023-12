Carro invade contramão e arremessa dupla de moto em colisão

Uma pessoa ficou em estado grave na noite deste sábado (16), depois de uma colisão entre um carro e uma motocicleta em Rio Brilhante.

Câmeras de segurança registraram o momento exato em que o carro invadiu a contramão da Rua Jeová Fonseca Barbosa e entrou na frente da motocicleta, atingindo em cheio o piloto e a garupa.

Com o impacto, as duas pessoas que estavam na moto foram arremessadas e várias latinhas e garrafas de refrigerante voaram e se espalharam pela rua.

A pessoa que estava na garupa voou e caiu com muita força ao solo, a ponto de seu capacete sair de sua cabeça e ir parar longe. De acordo com a página “Rio Brilhante em Tempo Real”, ela foi socorrida pelos bombeiros e está em estado grave.

Já o piloto, apesar de ter sido arrastado pela rua no momento da colisão, não perdeu o capacete e levantou sozinho no mesmo instante. Após a batida, o motorista do carro teria fugido do local. Veja:

