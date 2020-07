Carro mata ciclista, sai da pista, atinge árvore e pega fogo

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

O veículo modelo Citroën C3, de cor preta, envolvido em acidente com vítima fatal na Avenida Marcelino Pires na noite desse domingo (5) foi consumido por um incêndio que aconteceu após colisão.

Segundo informações do Dourados News, Raynel José Cedeno Irigoyen, de 34 anos, morador no Jardim Guanabara morreu após ser atropelado. Ele estava em uma bicicleta que ficou com quadro e aro totalmente retorcidos, o que demostra a força do impacto.

Informações do Corpo de Bombeiros que esteve no local juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar (PM), são de que o motorista perdeu o controle da direção do veículo depois de atingir o ciclista.

Desgovernado, o veículo chegou a bater em duas árvores às margens do prolongamento da Avenida Marcelino Pires, que dá acesso da BR-163.

Com o carro em chamas, o condutor foi retirado das ferragens por uma pessoa que passava pelo local no momento do acidente. Ele foi encaminhado ao Hospital da Vida em estado de saúde considerado gravíssimo.

Deixe seu Comentário

Leia Também