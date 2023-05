Carro 'recheado' com cigarros é apreendido na MS-162

Na tarde desta quarta-feira (10), policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam um Renault Logam, de cor preta, carregado com dois mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-162, quando deram a ordem de parada ao condutor que, ao perceber a abordagem, retornou bruscamente e adentrou em uma plantação de milho, onde abandonou o veículo e fugiu.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 127 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

