Carro roubado por adolescente é recuperado no Noroeste coberto por edredom

Na tarde desta quarta-feira (9), a equipe de investigação da Defurv realizou diversas diligências e esclareceu o roubo de um Hyundai/HB20, ocorrido na segunda-feira, dia 7 de agosto deste ano. Um indivíduo que ocultava o carro subtraído em sua residência foi preso em flagrante.

Após a equipe de investigação da Defurv receber informações, efetuou várias diligências no Bairro Jardim Noroeste e localizou um dos autores do roubo.

De acordo com informações policiais, no dia do crime, a vítima foi abordada por dois indivíduos e teve o aparelho celular e o carro roubados.

O autor é um adolescente, de 16 anos, que confessou a autoria delitiva, indicando quem seria seu comparsa, bem como onde estaria o veículo subtraído.

Diante da fundada suspeita de situação flagrancial, os policiais civis adentraram na residência indicada, localizaram o veículo escondido sob lençol e prenderam em flagrante o proprietário do imóvel, que, inclusive, confessou a autoria delitiva.

O indivíduo foi preso em flagrante tinha mandado de prisão em aberto, o qual foi devidamente cumprido pela Defurv.



