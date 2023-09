Carro usado em sequestro de mulher na fronteira é encontrado queimado

O Citroen C3, possivelmente usado no sequestro de Teresa de Jesus Ayala, foi encontrado totalmente queimado durante a manhã desta sexta-feira (29) entre as ruas Mariano Molas e Unidas, no Bairro San Juan Newman, em Pedro Juan Caballero.

Agentes da perícia e da Polícia Nacional estiveram no local, fazendo a apuração inicial sobre o caso.

Segundo o já informado pelo JD1 Notícias, a mulher foi sequestrada após marcar um encontro com a amiga, na tarde de segunda-feira (25), na Linha Internacional.

Após descer do carro em que estava, Teresa ficou no telefone com alguém até que o carro aparece. Um homem desceu do veículo e em seguida a colocou a força dentro dele.

A vítima foi localizada horas depois. O caso está sendo apurado pelas autoridades locais.

