Menu
Menu Busca quarta, 28 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Carros de luxo são apreendidos de grupo criminoso que usava MS como rota do tráfico

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e cinco prisões preventivas

28 janeiro 2026 - 15h15Luiz Vinicius
Carros apreendidos durante a operaçãoCarros apreendidos durante a operação   (Divulgação/PF)

Carros de luxo foram apreendidos durante uma operação da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira, dia 28, que busca desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em vários estados, incluindo Mato Grosso do Sul.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e cinco prisões preventivas nas cidades de Campo Grande, Piracicaba, em São Paulo, Arapongas e Londrina, no Paraná.

As investigações iniciaram-se com um flagrante de 1.165 tonelada de cocaína realizado pela Polícia Federal na cidade de Terenos/MS, em 2025, no deslocamento em comboio de dois caminhões ligados aos investigados na ação de hoje.

Na sequência das investigações, foram materializados inúmeros outros tráficos de entorpecentes relacionados ao grupo, em especial anterior flagrante de 230kg de cocaína no estado de São Paulo, em junho de 2025, todos de responsabilidade do grupo criminoso, que trazia o entorpecente da Bolívia, utilizando rotas pelos estados de MS, de MT, de RO com destino principal a SP, a PR e a outros estados da federação.

Segundo a PF, foi possível identificar os responsáveis pelo comando da logística do tráfico, pelos pagamentos de motoristas envolvidos no translado do entorpecente, bem como operacionais do grupo, além de bens e de estrutura de lavagem de capitais.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Professor é preso por estuprar de crianças de 7 anos em Antônio João
Polícia
Professor é preso por estuprar de crianças de 7 anos em Antônio João
Trabalhador é assassinado dentro de retroescavadeira em Ponta Porã
Polícia
Trabalhador é assassinado dentro de retroescavadeira em Ponta Porã
Armas apreendidas durante a operação
Polícia
Grupo voltado ao contrabando é alvo de operação da PF em MS e mais dois estados
Segunda fase da operação aconteceu em Campo Grande
Polícia
Empresários de MS são alvos de operação por aplicar fraudes financeiras
Diversos pinos de cocaína foram apreendidos
Polícia
GCM prende homem com mais de 100 pinos de cocaína escondidos em Campo Grande
Material entorpecente apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática prende "Corujão" por tráfico na região norte de Campo Grande
Drogas apreendidas pela equipe do ROMU
Polícia
ROMU recaptura foragido e apreende drogas em residência de Campo Grande
Curso será para 472 alunos
Polícia
Aprovados iniciam curso de formação para reforçar Polícia Civil de MS
Caso foi registrado na Depac de Três Lagoas
Polícia
Homem é encontrado morto perto de balneário em Três Lagoas
Polícia Civil deve investigar o caso -
Polícia
Homem é preso e adolescente apreendido após ataque a tiros contra residência em Dourados

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Motociclista foi identificado pelas autoridades
Trânsito
Ajudante de pedreiro é a vítima fatal do acidente com carro no Jardim Seminário