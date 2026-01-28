Carros de luxo são apreendidos de grupo criminoso que usava MS como rota do tráfico

Carros de luxo foram apreendidos durante uma operação da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira, dia 28, que busca desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em vários estados, incluindo Mato Grosso do Sul.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sequestro de bens e cinco prisões preventivas nas cidades de Campo Grande, Piracicaba, em São Paulo, Arapongas e Londrina, no Paraná.

As investigações iniciaram-se com um flagrante de 1.165 tonelada de cocaína realizado pela Polícia Federal na cidade de Terenos/MS, em 2025, no deslocamento em comboio de dois caminhões ligados aos investigados na ação de hoje.

Na sequência das investigações, foram materializados inúmeros outros tráficos de entorpecentes relacionados ao grupo, em especial anterior flagrante de 230kg de cocaína no estado de São Paulo, em junho de 2025, todos de responsabilidade do grupo criminoso, que trazia o entorpecente da Bolívia, utilizando rotas pelos estados de MS, de MT, de RO com destino principal a SP, a PR e a outros estados da federação.

Segundo a PF, foi possível identificar os responsáveis pelo comando da logística do tráfico, pelos pagamentos de motoristas envolvidos no translado do entorpecente, bem como operacionais do grupo, além de bens e de estrutura de lavagem de capitais.

