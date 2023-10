Carros ficam destruídos após grave acidente na BR-267 e motorista saem ilesos

Um acidente grave chocou quem passava pela BR-267, no km 65, entre o município de Bataguassu e o Distrito Nova Casa Verde em Nova Andradina, durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27). Apesar das imagens fortes, os ocupantes do veículo saíram ilesos e recusaram atendimento médico.

As informações iniciais apontam que os veículos, sendo um Chevrolet Vectra e um Nissan Kicks, estavam trafegando em sentidos opostos quando acabaram colidindo frontalmente. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.

Por conta da batida, o Vectra acabou acertando a proteção lateral da pista, arrancando parte do guardrail. Já o outro carro parou na vegetação às margens da rodovia. Ambos os veículos ficaram bastante danificados.

Segundo o site Cenário MS, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas os ocupantes recusaram atendimento. Além do socorro, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), também esteve no local.

Deixe seu Comentário

Leia Também