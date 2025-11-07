Carros pegam fogo em estacionamento de frigorífico de Sidrolândia

Dois carros foram consumidos por um incêndio na manhã desta sexta-feira, dia 7 de novembro, no estacionamento de um frigorífico, em Sidrolândia - 70 quilômetros de Campo Grande.
Os veículos atingidos foram um Citroën C4 e um Hyundai HB20, que estavam estacionados lado a lado.
Segundo o site Noticidade, a suspeita é que o veículo do modelo Citröen tenha sofrido uma pane elétrica e diante das chamas, elas seguiram para o outro veículo, o Hyundai HB20.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas rapidamente, impedindo que as chamas se espalhassem.
Ambos veículos sofreram danos significativos, mas ninguém ficou ferido.
