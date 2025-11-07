Menu
Polícia

Carros pegam fogo em estacionamento de frigorífico de Sidrolândia

A suspeita é que o veículo do modelo Citröen C4 tenha sofrido uma pane elétrica

07 novembro 2025 - 16h54Luiz Vinicius
Veículos pegaram fogoVeículos pegaram fogo   (Noticidade)

Dois carros foram consumidos por um incêndio na manhã desta sexta-feira, dia 7 de novembro, no estacionamento de um frigorífico, em Sidrolândia - 70 quilômetros de Campo Grande.

Os veículos atingidos foram um Citroën C4 e um Hyundai HB20, que estavam estacionados lado a lado.

Segundo o site Noticidade, a suspeita é que o veículo do modelo Citröen tenha sofrido uma pane elétrica e diante das chamas, elas seguiram para o outro veículo, o Hyundai HB20.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas rapidamente, impedindo que as chamas se espalhassem.

Ambos veículos sofreram danos significativos, mas ninguém ficou ferido.

