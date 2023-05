Cartilha é criada para orientar crianças e adolescentes sobre formas de violência

Ao inaugurar o Plantão Depca para atendimento aos crimes contra crianças e adolescentes na Depac Cepol, a Polícia Civil divulgou a cartilha orientativa para ampliar as ações de proteção ao público mais vulnerável.

A cartilha apresenta de forma ilustrativa vários tipos de crime que vêm sendo praticados contra crianças e adolescentes e como prevenir.

O material é extremamente importante pois tem uma linguagem infantil, com uma abordagem voltada para a criança e adolescente para que possam entender o que é uma violência, uma agressão, um abuso, e possam se sentir à vontade para denunciar", afirmou o Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Roberto Gurgel.

O material pode ser acessado no link.



