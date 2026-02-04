Carvoaria clandestina é fechada e gerente e proprietário são presos em Campo Grande

Carvoaria que funcionava ilegalmente no Núcleo Industrial, em Campo Grande, foi fechada pela Polícia Civil durante a terça-feira, dia 3. Na ação, o gerente, de 38 anos, e o proprietário, de 44 anos, foram presos em flagrante.

A Decat (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista) chegou até o local após receber denúncias de poluição da empresa entre os municípios de Campo Grande e Terenos.

Segundo divulgado, o gerente recebeu os policiais e afirmou que devido a recente instalação no local, a documentação estaria na posse do contador.

Porém, durante uma consulta feita pelos agentes, foi descoberto que o município veda aquela modalidade de indústria naquela região.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada para aplicar multas e procedimentos administrativos, enquanto a Decat prendeu em flagrante o gerente e o proprietário, com fiança arbitrada em três salários mínimos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também